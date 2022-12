BMW schneidet Bus: "Streifschuss" auf der Goethestraße

BMW kracht bei Überholmanöver in einen Linienbus. Fünf Verletzte.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Der breite Abschnitt der Goethestraße zwischen Goethe- und Beethovenplatz verleitet so manchen dazu, etwas unachtsam zu sein. So war es hier auch am Nachmittag des 08.12.22.

Vorfahrt nicht beachtet: Auto kracht in Linienbus

Ein BMW-Fahrer streifte den Linienbus der MVG recht deftig. Der BMW wich einem Lkw, der auf seiner Spur stand, Richtung Mittelstreifen aus. Doch hier hat immer der MVG-Bus Vorrecht, den der BMW-Fahrer offenbar übersah. Rumms. Bilanz: fünf leicht Verletzte.