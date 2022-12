68-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall im Krankenhaus

Nach einem Fahrradsturz am Montag ist ein 68-jähriger seinen Verletzungen zwei Tage später im Krankenhaus erlegen.

Kleinhadern - Ein 68-Jähriger ist am Montag gegen 7.10 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Stiftsbogens gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Am Mittwochabend erlag der 68-Jährige schließlich seinen Verletzungen.

Unfallhergang bislang völlig unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ob der Mann sein Fahrrad geschoben hatte oder damit gefahren war, ist bislang noch unklar, so die Polizei am Donnerstag. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden deshalb gebeten, sich über 089/6216-3322 mit dem Unfallkommando des Polizeipräsidiums München in Verbindung zu setzen.