Mann bedroht Sicherheitsdienst beim Flaschensammeln

Der Sicherheitsdienst einer Schule hält einen Mann vom Flaschensammeln ab. Daraufhin droht er mit einem Cuttermesser.

Haidhausen - Am Mittwoch betrat ein 40-Jähriger unbefugt eine Berufsschule in Haidhausen und griff daraufhin den Sicherheitsdienst mit einem Messer an.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in der Schule Pfandflaschen sammeln. Als ihn der Sicherheitsdienst abwies, zückte der 40-Jährige ein Cuttermesser und bedrohte den Sicherheitsdienst damit. Dieser rief daraufhin die Polizei.

40-Jähriger führte noch weitere Messer mit sich

Mehrerer Streifen der Münchner Polizei begaben sich in der Folge zum Einsatzort und nahmen den 40-jährigen Tatverdächtigen fest. Im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung konnten die Beamten noch vor Ort zwei weitere Cuttermesser sicherstellen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach der Anzeigenerstattung auf einer Dienststelle wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Bedrohung, laufen noch.