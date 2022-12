Ostbahnhof: Mann greift Bäckerei-Mitarbeiter an – Festnahme!

Am Donnerstag ist ein 23-Jähriger auf die Mitarbeiter einer Bäckerei am Ostbahnhof losgegangen. Der Grund ist unklar.

Ostbahnhof - Am Donnerstagabend ist es in einer Bäckerei-Filiale am Münchner Ostbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Bundespolizei hat den Schläger festgenommen.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 19.15 Uhr alarmiert, dass es in der Bäckerei zu einer Schlägerei gekommen war. Vor Ort trafen die Polizisten dann auf die Mitarbeiter, die von dem zunächst unbekannten Mann angegriffen wurden. Scheinbar grundlos ging dieser hinter die Theke des Verkaufsstandes und schlug zuerst auf den 26-jährigen Mitarbeiter und dann auf seine 43 Jahre alte Kollegin mehrfach mit Fäusten ein.

Bundespolizei fahndet mithilfe von Videokameras nach Täter

Der 25-jährige Filialleiter konnte den Vorgang beobachten und griff ein, dann floh der Täter aus dem Laden. Eine darauf folgende Auswertung der Videokameras lieferte Lichtbilder des Tatverdächtigen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Münchner Ostbahnhofes konnten die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Schlägerei: Angreifer einschlägig vorbestraft

Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Da sich der Mann laut Polizei aggressiv verhielt, fesselten ihn die Beamten, bevor sie ihn zur Wache brachten. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutentnahme bei dem einschlägig vorbestraften Mann an.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Mitarbeiter der Bäckerei-Filiale klagten über Kopfschmerzen, die laut Bericht zunächst nicht behandlungsbedürftig waren.