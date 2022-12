Obermenzing: Räuber nach Banküberfall auf der Flucht

Der Räuber hat die Kreissparkasse überfallen und sich mit 3.000 Euro davon gemacht.

Obermenzing - Man kennt das sonst nur noch aus alten Kriminalfilmen oder aus Comics: Ein maskierter Mann kommt in eine Bank und hat die eine Hand in der Jackentasche, sodass es aussieht, als habe er eine Waffe. Dann will er von den Bankangestellten Geld.

Obermenzing: Banküberfall mit Sturmmaske

Genau so ist das am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Obermenzing in einer Filiale der Kreissparkasse geschehen, kurz vor Feierabend.

Drei Mitarbeiter waren laut Polizei noch in der Filiale, eine davon eine Auszubildende. Zu ihr ging der Mann hin und sagte – offenbar mit einem österreichischen Akzent – dies sei ein Überfall und er wolle Geld. Der Kollege der Auszubildenden gab ihm etwa 3.000 Euro in bar. Dann machte sich der Täter aus dem Staub – ober dabei von einem Kollegen in einem Fluchtfahrzeug unterstützt wurde, ist nicht klar.

Polizei sucht Bankräuber

Die Bankangestellten riefen per Notruf die Polizei, die sucht seither nach dem Mann. Er wird so beschrieben:

Männlich, Ende 20, ca. 165 cm groß, schlank

Schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, graue Turnschuhe, schwarze Sturmhaube, grüne Handschuhe

Wer am Donnerstagabend in Obermenzing im Bereich Verdistraße, Dorfstraße und Meyerbeerstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21 der Polizei (089/2901-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.