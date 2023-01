Vor Klinik: 54-Jährige wird am Steuer bewusstlos

In Bogenhausen wird eine 54-Jährige plötzlich am Steuer bewusstlos und rast in einen Pfosten. Nur durch einen Zufall kann ihr schnell geholfen werden.

10. Januar 2023 - 14:41 Uhr | AZ

Eine 54-Jährige wird im Auto bewusstlos und rast in einen Pfosten – zu ihrem Glück in der Nähe einer Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild