Klimaaktivisten wieder frei

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben nicht vor, ihre Protestaktionen einzustellen, erklärt eine Sprecherin der Gruppe.

Sechs Aktivisten der Gruppe "Die Letzte Generation", die über Weihnachten in Haft saßen, werden am Donnerstag wieder auf freien Fuß kommen.

München - Die letzten sechs Klimaaktivisten, die sich seit Ende vergangenen Jahres in Polizeigewahrsam in der JVA Stadelheim befanden, werden am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der AZ mit. Eine Sprecherin der Letzten Generation sagte, man werde weiter den Alltag unterbrechen, den "Widerstand entschlossen in alle Bereiche der Gesellschaft tragen".