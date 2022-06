Von Neuhausen nach Nymphenburg: Stadtspaziergang durch die Dom-Pedro-Straße

Heute begibt sich der Stadtspaziergänger auf einen Streifzug durch die Dom-Pedro-Straße.

Neuhausen-Nymphenburg - Vom Leonrodplatz aus starte ich in die Dom-Pedro-Straße. Vorbei an einer Leisten- und Rahmenfabrik nähere ich mich bald der St. Theresia Kirche, kurz vor dem Ring. Sie schaut aus wie eine Barockkirche, ist tatsächlich aber erst in den Jahren 1922 bis 1924 im neobarocken Stil errichtet worden.

Kunstprojekt "Niwenhaus": Alles bunt und comicartig

Zwei abstrakte Figuren aus Edelstahl stehen auf dem kleinen Kirchplatz. Über dem Eingang der Fußgängerunterführung weist eine Tafel auf das Kunstprojekt "Niwenhaus" von Martin Blumöhr aus dem Jahr 2017 hin. Viele Motive, aktuelle und auch geschichtliche, finden sich auf 290 Quadratmetern im Tunnel, und es braucht seine Zeit, alle Details zu entschlüsseln.

Da ist etwa der ehemalige Flugplatz am Oberwiesenfeld oder die Kirche von Väterchen Timofei, dann das große Zelt "Das Schloß", in das Alexander Krist mit seinen genialen Zaubershows eingezogen ist. Dazu das Waisenhaus, der Rotkreuzplatz, die ehemalige Kaserne, das Nymphenburger Schloss und einiges mehr. Alles bunt und comicartig gemalt und gesprüht.

Freiluft-Galerie in der Fußgängerunterführung unterm Ring: "Niwenhaus" von Martin Blumöhr von 2017 ... © Sigi Müller

... greift Themen aus den Vierteln auf - hier etwa das Waisenhaus (links) und das Tollwood im Olympiapark.

Eine richtige kleine Ausstellung, ohne Eintritt und immer geöffnet. Man kann schon eine Zeit lang hier im Untergrund verbringen und den Motiven folgen. Allerdings sollte man dann ohne Hund unterwegs sein, denn nach einiger Zeit meldet sich meine Shana und will einfach mal wieder weiter.

Sportanlage der FT Gern: Entdeckungsstätte von Philipp Lahm

Auf der anderen Seite des Rings: rechts die Sportanlage der FT Gern, wo einst ein gewisser Philipp Lahm entdeckt worden ist, und schräg gegenüber die Grundschule am Dom-Pedro-Platz.

Ein kleiner Park und die Christuskirche gegenüber. An einem Baum, früher ritzte man solche Botschaften mit einem Taschenmesser in die Rinde, ist mit weißem Edding auf den aktuellen Stand einzelner Paarbeziehungen hingewiesen. Eine Paarung ist frisch durchgestrichen. Wahrscheinlich entliebt, immerhin zwei haben noch Bestand.

Liebes-Status: Für M + R ist's vorbei, dafür läuft's mit Antonia und Adrian. © Sigi Müller

Dahinter das Haus Heilig Geist der städtischen Münchenstift GmbH, in dem ein Alten- und Pflegeheim untergebracht ist.

Herrlicher Blick über den Kanal

Sankt-Galler-Straße heißt die Straße dann nach dem Dom-Pedro-Platz. Vorbei geht's an schönen alten Gebäuden, entlang im Schatten einer Baumreihe, vorbei am Waisenhaus, in dem in einem der Gebäude auch das Tollwoodbüro untergebracht ist, überquere ich die Waisenhausstraße und lande am Hubertusbrunnen.

Sommerliche Temperaturen, eine leichte Brise und ein Hund, der sich über den Brunnen freut. Zeit für eine Pause. Ein herrlicher Blick über den Kanal, bis rüber zum Schloss Nymphenburg. Ein schöner Platz.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller