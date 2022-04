Versuchtes Tötungsdelikt in der Münchner Altstadt: Messerstecher nach Flucht in die Schweiz gefasst

Bei einer Messerstecherei auf der Sonnenstraße blieb ein Mann verletzt zurück, der andere war geflüchtet. Jetzt wurde er in Zürich festgenommen.

Altstadt - Die Tat ist bereits über einen Monat her: Am Donnerstag, 17. März, lieferten sich zwei Männer Anfang Zwanzig auf der Sonnenstraße einen Messerkampf. Passanten alarmierten um 16.30 nachmittags die Polizei.

Polizei München: Einer verletzt, einer geflüchtet

Die Polizei fand vor Ort keinen der beiden beteiligten Männer. Erst nach einiger Zeit entdeckte sie einen der beiden einige Straßen weiter. Der 23-Jährige mit Wohnsitz in Berlin und München war in die Kreuzstraße geflüchtet und kauerte da mit Stichverletzungen am Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Messerstecher nach Haftbefehl in Zürich verhaftet

Vom zweiten Mann fehlte jede Spur. Wegen versuchter Tötung erließ das Münchner Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Flüchtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 20-Jährigen aus München, der unter anderem wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt ist.

Er konnte jetzt einen Monat später in Zürich festgenommen werden. Warum er in die Schweiz geflohen ist, ist unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wie die Polizei ihn ermittelte, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.

Auslieferung aus der Schweiz

Die Münchner Staatsanwaltschaft stellt nun ein Auslieferungsgesuch an die Kollegen in der Schweiz. Die gute Nachricht zum Schluss: Der Verletzte konnte mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.