Tödlicher Messerstich am Stachus: Polizei richtet Upload-Portal ein

Bei den Ermittlungen im Falle des an der Sonnenstraße erstochenen Mannes bittet die Münchner Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung und installiert ein Upload-Portal für Foto-, Video- und Audioaufnahmen.

Der Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit am Tatort vorbeigefahren sind und möglicherweise (Dashcam-)Aufnahmen gemacht haben.

Altstadt - Bei dem Streit an der Sonnenstraße war am vergangenen Sonntag (10. April) ein 25-jähriger Mann verletzt worden und wenig später in der Klinik gestorben – die Mordkommission ermittelt in dem Fall und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Mann am Stachus erstochen: Zwei Gruppen beteiligt

Bei der Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden fügte eine bisher unbekannte Person dem Somalier mit einem Messerstich die letztlich tödliche Verletzung zu.

"Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei waren beide Beteiligten jeweils in Begleitung mehrerer Personen", teilte die Polizei am Freitag mit. Man gehe derzeit von Gruppengrößen von jeweils mindestens drei Personen inklusive der beiden Beteiligten aus, heißt es weiter.

Polizei richtet Upload-Portal für Aufnahmen vom Tatort ein

Die Ermittler richten sich nun mit einem Aufruf an mögliche Zeugen und bitten um "aktive Mithilfe". Wer Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort bzw. von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens gemacht hat, möge diese der Polizei möglichst umgehend zur Verfügung stellen.

"Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle", so die Polizei weiter.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Sonnenstraße (im Bereich zwischen Karlsplatz und Schwanthalerstraße) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 11, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.