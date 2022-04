München: Mann am Stachus erstochen – Opfer identifiziert

Bei einem Streit an der Sonnenstraße wird ein junger Mann verletzt, er stirbt wenig später in der Klinik – die Mordkommission ermittelt. Nun wurde das Opfer identifiziert.

München - Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen ist der Notruf eingegangen. Ein "unabhängiger Zeuge", so die Polizei, hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Viel ist noch nicht bekannt über den Fall einer Auseinandersetzung in der Innenstadt, an deren Ende ein junger Mann starb. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer ein 25-jähriger Somalier. Der Mann war bei den Behörden mit verschiedenen Namen und Schreibweisen bekannt, was die Identifizierung erschwert habe. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Zwei Männer, so berichtet es die Münchner Polizei, waren in der Sonnenstraße nahe dem Stachus, etwa auf Höhe der Abzweigung zur Schlosserstraße, offenbar in Streit geraten. Einer erlitt eine Stichverletzung, ob durch ein Messer oder einen anderen Gegenstand, ließ sich noch nicht zweifelsfrei sagen.

Rettungsversuch in Klinik kommt zu spät

Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, wo er jedoch kurz darauf verstarb.

Am Tatort sichert die Polizei am Sonntagmorgen noch Spuren vor einem Dönerladen in der Ladenzeile im Kaufhaus Galeria und dem Drogeriemarkt daneben, aber auch an der Trambahnhaltestelle gegenüber. Die Mordkommission ermittelt und fahndet nach mehreren Personen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, sei es als Verdächtige, aber auch als Zeugen.

Polizei sucht Zeugen – auch nach Vorfall auf der Maximilianstraße

Im Zusammenhang mit einer größeren Schlägerei von Mitgliedern zweier Großfamilien in der Maximilianstraße am vergangenen Donnerstag wurde nun laut Polizei gegen die drei vorläufig festgenommenen Personen Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Zunächst hatte die Polizei wegen Totschlags ermittelt. Sieben Personen hatten bei dem Konflikt Stich- und Schnittverletzungen erlitten, eine davon schwere. Die Polizei bittet außerdem um Zeugenhinweise zu dem Vorfall. Sachdienliche Hinweise an das Kommissariat 11 unter Tel. 29100.