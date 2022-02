München-Altstadt: Streit zwischen zwei jungen Männern endet in Massenprügelei

Vor einer Gaststätte in der Münchner Altstadt haben sich rund 20 Personen geprügelt. Der Auslöser war eine vorangegangene Auseinandersetzung am Stachus.

Altstadt - Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Samstagabend in eine Massenschlägerei vor einer Gaststätte ausgeartet. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Die beiden Männer, ein 19- und ein 22-Jähriger, waren offenbar am Stachus aneinander geraten und hatten sich letztlich geprügelt, jeweils unterstützt von weiteren Personen. Gegen 21 Uhr waren dann erneut rund 20 Personen aus beiden Gruppen vor einem Lokal in der Neuhauser Straße aufeinander losgegangen.

Hunderte Euro Bargeld gestohlen

Der 22-Jährige gab an, dass ihn zunächst mehrere Männer attackiert und ihm eine Kette vom Hals gerissen hätten. Neben dem Schmuckstück vermisste er mehrere Hundert Euro Bargeld, die er nach eigenen Angaben lose in einer Tasche seiner Bekleidung getragen habe.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde der 19-Jährige kurzzeitig als Tatverdächtiger festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.