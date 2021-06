Scheidplatz: Heftige Prügelei im U-Bahnhof - drei Verletzte

Bereits im vergangenen Mai haben sich mehrere Personen am U-Bahnhof Scheidplatz geprügelt. Die Münchner Polizei ermittelt gegen die Beteiligten.

Die Gruppe hat sich am Scheidplatz geprügelt. (Archivbild)

Schwabing - Die Polizei ermittelt gegen vier Tatbeteiligte, alle waren den Angaben der Beamten zufolge am 19. Mai in eine heftige Prügelei am U-Bahnhof Scheidplatz verwickelt. Laut Polizei zog sich die Auseinandersetzung vom Sperrgeschoss über einen Aufzug bis hin zur Oberfläche.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchten bereits zwei Mitarbeiter der Münchner U-Bahnwache, die Beteiligten voneinander zu trennen. Hierbei wurden sie von der Gruppe körperlich angegriffen. Durch die hinzugekommene Streifenbesatzung wurde dann ein 18-jähriger Münchner festgenommen und gefesselt, wobei er erheblichen Widerstand leistete und die Beamten verbal bedrohte.

Gruppe prügelt sich und geht dann auf U-Bahnwache los

Daraufhin ging eine 17-jährige Münchnerin ebenfalls verbal und körperlich auf die Beamten los und leistete bei ihrer Festnahme und Fesselung ebenfalls erheblichen Widerstand. Auch ein weiterer anwesender Tatverdächtiger, ein 22-jähriger Münchner, versuchte, die beiden Festnahmen zu verhindern und leistete ebenfalls erheblichen Widerstand.

Zwei weitere Beteiligte der Schlägerei, ein 23-jähriger Münchner und ein 19-jähriger Münchner, konnten wenig später im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Alle Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand, versuchte Gefangenenbefreiung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Durch die Widerstandshandlungen wurden die Mitarbeiter der U-Bahnwache und eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden am Aufzug. Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.