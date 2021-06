24-Jähriger Münchner fährt Polizisten an

Ein Polizist fordert einen BMW-Fahrer auf, zu wenden. Beide geraten in Streit. Als der Polizist am Auto vorbeigeht, fährt der 24-Jährige an.

06. Juni 2021 - 13:16 Uhr | AZ

De Polizei musste den Verkehr am Odeonsplatz vorbeileiten (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

München - In der Nacht von Freitag auf Samstag (04./05.06.2021) hat ein 24-jähriger BMW-Fahrer einen Polizisten im Einsatz angefahren und leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag meldet. Die Polizei hatte gegen 23:50 Uhr den Odeonsplatz wegen einer größeren Menschenansammlung teilweise abgesperrt. Der Verkehr wurde in nördliche Fahrtrichtung abgeleitet. Ein 24-jähriger Münchner geriet bei der Umleitung mit einem Polizeibeamten in Streit. Polizist stürzt auf Motorhaube Als der Polizist zu seinen Kollegen zurückgehen wollte, musste er vor dem BMW des 24-Jährigen vorbeilaufen. Nach Polizeiangaben fuhr der in diesem Moment "plötzlich" an, sodass der Beamte auf die Motorhaube stürzte und sich leicht verletzte. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug sichergestellt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.