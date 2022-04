Messer-Mord am Stachus: Mutmaßlicher Täter weiterhin flüchtig

Inzwischen ist die Identität des tödlich verletzten Mannes bekannt. Über den Tathergang ist noch wenig bekannt.

Stachus, Sonntag, gegen 7 Uhr: Nach dem Tötungsdelikt an der Sonnenstraße hat die Polizei den Tatort abgesperrt.

München - Nach der verheerenden Messerattacke vom Sonntagmorgen suchen die Münchner Polizeibeamten weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter. Er ist flüchtig. Die Polizei ruft zudem weitere Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat diese Tragödie am Sonntag, gegen 6 Uhr morgens, an der Sonnenstraße, Höhe Hausnummer 2, beobachtet?

Allzu viel können die Beamten bisher nicht sagen über diesen Messerangriff. Einige tat-unabhängige Zeugen seien bisher vernommen worden. Nur so viel ist bisher gewiss: Der tödlich verletzte Mann sei ein 25-jähriger Mann mit somalischer Staatsbürgerschaft. Er sei auch polizeibekannt, wegen mehrerer Delikte.

Mordfall vom Stachus: Todesursache nicht final geklärt

Ob es ein Messer gewesen ist, mit dem er getötet wurde, ist ebenso ungewiss. Man könne lediglich sicher sein, dass es sich um einen spitzen Gegenstand gehandelt haben müsse. Noch wollen oder können die Beamten auch nicht sagen, woran der 25-Jährige genau gestorben ist, also an wie vielen Stichen in welcher Körperregion etwa.

Die Polizei fahndet nach einer Gruppe von Männern. Unter ihnen wird wohl der Täter vermutet.