Versuchter Raubüberfall im Ostpark: 25-Jähriger erleidet Stichverletzungen

Bei einem Raubüberfall im Ostpark wird ein 25-Jähriger am Bein verletzt. Anschließend flüchten die Täter vermutlich mit einem gestohlenen Motorroller.

Eines der beiden Opfer wurde mit einer Stichverletzung am Bein ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Neuperlach - Am Samstagabend sind zwei Männer (24 und 25 Jahre alt) im Ostpark Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, kam gegen 23.20 Uhr eine Gruppe auf die beiden zu und forderte Geld. Als sich die Männer weigerten, schlugen Mitglieder aus der Gruppe unvermittelt auf sie ein.

Nach Überfall im Ostpark: Flucht mit gestohlenem Motorroller?

Dem 25-Jährigen fügten die Täter eine Stichverletzung am Bein zu, dann flohen sie. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und fand schließlich in der Nähe des Parks einen am Boden liegenden Motorroller.

Wie sich herausstellte, war dieser am Freitagabend als gestohlen gemeldet worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll der Motorroller in der Quiddestraße entwendet worden sein. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Fahrzeug bei ihrer Flucht benutzt haben.

Der verletzte 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht vier Männer, alle sind etwa 1,80 Meter groß. Zwei der Täter trugen einen Bart, drei eine Kurzhaarfrisur. Einer war mit einem roten Oberteil bekleidet, ein anderer trug ein weißes Oberteil. Zwei weitere waren jeweils komplett in rot und schwarz gekleidet.

Zeugen, die in den angegebenen Zeiträumen im Bereich des Ostparks und der Quiddestraße Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit dem Polizeikommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.