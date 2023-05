Bewaffneter Mann bedroht Polizisten: Schon wieder Großeinsatz in München

Am Freitag ist eine Polizeikontrolle in Schwabing eskaliert, ein bewaffneter Mann hat mehrere Beamte bedroht. Danach flüchtete er, der Verdächtige konnte mittlerweile aber gefasst werden.

Schwabing - Große Aufregung in Schwabing am Freitagvormittag: In der Nähe des Hohenzollernplatzes kontrollierte die Polizei um kurz vor 11 Uhr einen Mann. Die Kontrolle eskalierte, der Mann bedrohte die Beamten mit einer Waffe.

Danach flüchtete der Mann zu Fuß, die Polizisten blieben unverletzt. Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber fahndete die Polizei nach dem Mann, der schließlich aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung in Schwabing gefasst werden konnte, wie die Polizei der AZ bestätigte.

Für die Allgemeinheit bestand während des Einsatzes keine Gefahr. Lediglich die Kinder der Grundschule an der Farinellistraße durften das Gebäude zeitweise nicht verlassen.

Großeinsatz der Polizei am Viktualienmarkt

Erst am Donnerstagabend kam es zu einem ähnlichen Einsatz in München: Wegen einer Bedrohungslage sperrte die Polizei den Bereich rund um die Schrannenhalle großräumig ab. In der Nacht konnte auch hier der Verdächtige gefasst werden.