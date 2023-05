Neuperlach: In Sorge um kleine Geschwister – Tochter sperrt sich und Mutter aus Wohnung aus

In Sorge um die kleinen Geschwister sperrt eine Jugendliche zunächst seine Mutter auf dem Balkon aus und steht kurze Zeit später selbst ohne Schlüssel vor der verschlossenen Wohnungstür. Die Feuerwehr muss helfen.

Neuperlach - Verkettung unglücklicher Umstände: Weil ein junges Mädchen erst seine Mutter und dann sich selbst ausgesperrt hatte, rückte am Mittwochabend die Feuerwehr an.

Jugendliche will Geschwister schützen und sperrt Mutter auf dem Balkon aus

Die Jugendliche brachte gegen 21.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus am Karl-Marx-Ring den Müll runter und hatte die Balkontür verschlossen, damit ihre Geschwister – ein Jahr und drei Jahre alt – nicht raus und womöglich in Gefahr geraten konnten. Das berichtet die Feuerwehr am Donnerstag.

Was das Mädchen allerdings nicht bedacht hatte: Ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon. Und als sie selbst wieder vor der geschlossenen Wohnungstür stand, bemerkte sie, dass sie ihren Wohnungsschlüssel vergessen hatte.

Mutter ausgesperrt, Wohnungsschlüssel vergessen? Die Münchner Feuerwehr hilft

Eine verzwickte Situation, was tun? Kurzentschlossen wählte der Teenager die 112 – und die wenig später eintreffenden Feuerwehrleute nahmen ihr schnell die Angst um ihre Geschwister und ihre Mutter. "Mit dem dafür geeigneten Werkzeug" öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür.

Von dem Stress der beiden Ausgesperrten hatten die beiden Kleinkinder den Angaben zufolge nichts bemerkt: Sie spielten in aller Ruhe.