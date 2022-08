Vermisstenfall in München: 13-Jährige wohlbehalten wieder bei ihren Eltern

Die seit vergangenem Mittwoch vermisste Schülerin aus Neuperlach ist nach einem Hinweis an die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof wieder bei ihren Eltern.

München/Neuperlach - Seit Mittwoch (27. Juli) wurde die 13-jährige Sarah aus Neuperlach vermisst, nachdem sie gegen 8.10 Uhr ihre Schule am Krehlebogen in Altperlach in unbekannte Richtung verlassen hatte und nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Vermisstenfall in Neuperlach: 13-Jährige wieder bei ihren Eltern

Jetzt hat die Polizei Entwarnung gegeben. Aufgrund der seit Donnerstag bestehenden Öffentlichkeitsfahndung (wir berichteten) meldeten sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr zwei Personen bei der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof und teilten den Beamten mit, dass sich die 13-Jährige in den folgenden Minuten ebenfalls am Hauptbahnhof aufhalten werde.

Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich: Die 13-Jährige wurde im Bereich der Bayerstraße wohlauf angetroffen und ihren Eltern übergeben.