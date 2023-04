Verheerender Schaden: Feuerwehr bekämpft Wasserrohrbruch in Tech-Firma

In einem Münchner Bürogebäude ist in der Nacht ein Wasserschaden in Millionenhöhe entstanden. Ein Rohr war geborsten, das Wasser hatte sich bereits bis in den Keller ausgebreitet.

16. April 2023 - 09:35 Uhr | AZ

Mit rund 70 Einsatzkräften und 10 Wassersaugern bekämpfte die Feuerwehr den Schaden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild