Brand eines Bettenfachmarkts: Hunderttausende Euro Schaden

Vilshofen an der Donau

Bei dem Brand in einem Bettenfachmarkt in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Ein Angestellter des benachbarten Kasinos entdeckte in der Nacht auf Sonntag die Flammen und verständigte die Feuerwehr, wie die Polizei Niederbayern am Sonntagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Brandursache muss noch ermittelt werden.