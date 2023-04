Beim Essen machen eingeschlafen: Nachbar hört den Rauchalarm und ruft Feuerwehr

Gut, dass der Mann so aufmerksame Nachbarn hat: Sie hören den Rauchmelder, alarmieren die Feuerwehr und die rettet den Schlafenden aus der brennenden Wohnung in der Barer Straße.

Maxvorstadt - Normalerweise ist es in einer Großstadt von Vorteil, mit einem tiefen Schlaf gesegnet zu sein. Nicht aber im Fall dieses Mannes in der Barer Straße. Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilt, ist der nämlich in den frühen Morgenstunden am Samstag eingeschlafen. Er hat allerdings sein Essen auf dem Herd vergessen. Das brannte an und sorgte für ordentlich Rauch.

Barer Straße: Mann vergisst Essen auf dem Herd und schläft ein

Den piepsenden Rauchmelder hörte der Schlafende offenbar nicht, sondern sein Nachbar. Der alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die musste den Tiefschläfer erstmal "unsanft wecken" (O-Ton Feuerwehr), nachdem sie seine Wohnungstür aufgebrochen hatte.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus seiner Wohnung und löschten das angebrannte Essen auf dem Herd. Danach hat ein Hochleistungslüfter den Rauch aus der Wohnung geblasen.

Der Mann wurde medizinisch durchgecheckt und zeigte keine Auffälligkeiten. Der Schaden an der Wohnung ist laut Feuerwehr nicht groß, weil der Nachbar so rasch auf den Rauchmelder-Alarm reagiert habe.