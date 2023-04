Chaos auf Autobahnen nahe München: Hagelschauer verursacht vier Unfälle – Gesamtschaden über 250.000 Euro

Am schlimmsten traf es eine 39-jährige Münchnerin, die ausgerechnet bei der Jungfernfahrt mit ihrem gerade angemeldeten Porsche auf der A995 nahe Taufkirchen verunglückte. Alle Unfälle waren nach Angaben der Polizei auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen, verletzt wurde niemand.

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Alle Unfallbeteiligten erwartet ein Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten: Sie müssen mit einer Geldbuße in Höhe von 145 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. (Symbolbild)

München - Es waren nur knapp 30 Minuten, aber die hatten es in sich: In einem kurzen, aber heftigen Hagelschauer sind am Freitagabend auf Autobahnen nahe München gleich vier Fahrzeuge unabhängig voneinander ins Schleudern geraten und in die Schutzplanke geprallt.

Ramersdorf: 21-Jähriger rutscht bei Hagelschauer in die Leitplanke

Wie die Autobahndirektion Holzkirchen berichtet, kam es gegen 18.15 Uhr auf der A8 kurz nach Ramersdorf in Fahrtrichtung Salzburg zum ersten Unfall: Dabei verlor ein 21-Jähriger aus Neubiberg auf der winterglatten Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Seat.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte dann entgegen der Fahrbahn in die rechte Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Mann konnte sein Auto unbeschadet verlassen.

Neubiberg: Nahezu zeitgleich krachen zwei Autos in die Schutzplanke

Das Unwetter zog weiter südwärts: Kurze Zeit später gegen 18.40 Uhr krachte es ein paar Kilometer weiter im Bereich der Anschlussstelle Neubiberg gleich zweimal.

Ein 20-Jähriger aus München geriet mit seinem BMW ins Schleudern und prallte in die linke Schutzplanke. Ein paar 100 Meter weiter verlor nahezu gleichzeitig ein 68-Jähiger aus Neu-Ulm die Kontrolle über seinen Porsche, kam ebenfalls ins Schleudern und prallte erst links und dann rechts in die Schutzplanke. Auch in diesen Fällen verließen beide Männer ihre Fahrzeuge unverletzt.

Taufkirchen: Münchnerin fährt ihren neuen Porsche im Hagelschauer zu Schrott

Besonders unglücklich verlief die erste Fahrt mit ihrem Porsche für eine 39-Jährige aus dem Münchner Umland: Die Frau verlor gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn 995 stadteinwärts nahe Taufkirchen aufgrund der den Wetterverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen.

Das Fahrzeug kam heftig ins Schleudern und prallte gleich zweimal hintereinander in die rechte Schutzplanke. Der erst am Freitag zugelassene Porsche ist nun Schrott. Aber auch hier konnte die Dame mit Glück im Unglück unverletzt aussteigen.

Alle Unfallbeteiligten erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten: Sie müssen mit einer Geldbuße in Höhe von 145 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Den Gesamtschaden der Unfälle beziffert die Polizei mit mehr als 250.000 Euro.