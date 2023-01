Untersendling: Dieb schubst und beklaut Rollstuhlfahrerin (73)

Nachdem ein Dieb einer 73-jährigen Frau im Rollstuhl beim Aussteigen aus der U-Bahn hilft, verfolgt er sie bis zur Wohnung und stiehlt schließlich ihre Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Untersendling - Eine 73-Jährige ist am Samstagabend bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wollte sie mit ihrem Rollstuhl gegen 22.20 Uhr an der Haltestelle Brudermühlstraße aus einer U-Bahn aussteigen. Ein unbekannter Mann bot ihr seine Hilfe an.

Dreister Dieb folgt Seniorin bis zur Wohnung

Gegen ihren Willen folgte er ihr daraufhin allerdings bis zu ihrer Wohnung und forderte währenddessen immer wieder Geld als Gegenleistung für seine Hilfe. Als die 73-Jährige dieser Forderung jedoch nicht nachging, versuchte der Unbekannte ihr die Handtasche zu klauen. Die Seniorin wehrte sich dagegen und hielt die Tasche fest, woraufhin der Täter die 73-Jährige stieß, so dass sie mit dem Rollstuhl umfiel.

Der Täter entwendete aus der Handtasche die Geldbörse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, bevor er flüchtete. Die 73-Jährige verständigte sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Deshalb sucht die Polizei München nun nach Zeugen.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 23 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare; dunkle Hose, dunkles Oberteil, blaue Kappe.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation „Brudermühlstraße“, Hinterbärenbadstraße, Fernpaßstraße und Bad-Gasteiner-Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.