Marode Donnersbergerbrücke: FDP macht Druck

In den nächsten zehn bis 15 Jahren wird die Donnersbergerbrücke abgerissen – was dann passiert, ist noch nicht entschieden. Die Münchner FDP sieht ein zweites Stammstrecken-Desaster am Horizont.

14. Januar 2023 - 14:51 Uhr | AZ

Die Donnersberger Brücke ist marode und muss ersetzt werden. Aber wodurch? (Symbolbild) © Martha Schlüter