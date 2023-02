Ungeklärter Mord in Neuhausen: Polizei und "Aktenzeichen XY" ermitteln

Ermittler haben eine erste heiße Spur im Fall des getöteten Kristian Kramberger. Auch in der Sendung "Aktenzeichen XY" wird der Fall am Mittwoch behandelt.

Neuhausen - Es sind gleich drei vielversprechende Ansätze, die die Mordkommission im Fall des im Oktober 2021 getöteten Kristian Kramberger (49) aus Neuhausen verfolgt.

Spuren sichergestellt – kein Treffer in der Datenbank

In der Wohnung des Opfers in der Leonrodstraße wurden Spuren sichergestellt, die zweifelsohne dem Täter zugeordnet werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es könnte sich um Fingerabdrücke oder DNA handeln.

Allerdings ergab ein Abgleich mit im Polizeisystem gespeicherten Daten keinen Treffer. Was heißt, dass der Täter bisher noch nicht wegen einer Straftat in Deutschland aufgefallen ist.

Zudem wurden in der Wohnung von Kristian Kramberger Zigarettenkippen der Marke Camel gefunden. Wer sie geraucht hat, ist nicht geklärt.

Der Zeugenaufruf der Polizei im Fall Kristian Kramberger. © Polizei

Mordfall Kristian Kramberger bei "Aktenzeichen XY" zu sehen

Kramberger starb am 21. Oktober 2021 um die Mittagszeit. Er soll einen Besucher erwartet haben. Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, gepflegte Erscheinung. Er sprach kroatisch. Gekleidet war er mit Jogginghose, Sweatshirt (beides dunkel), helles Poloshirt, dazu trug er normale Schuhe. Er fährt einen VW.

Der Fall ist am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY" im ZDF.