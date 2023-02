Goldmünzen futsch: Opfer schweigt aus Scham

Eine Rentnerin fällt auf einen Schockanruf herein. Trotzdem hat sie ihre Ersparnisse jetzt wieder.

Maxvorstadt - Eine Münchner Rentnerin hatte einen Schockanruf bekommen; angeblich sei ihre Tochter Schuld an einem tödlichen Unfall.

Polizei fasst Kurier bei weiterem Opfer

Die Seniorin suchte zu Hause ihre Goldmünzen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro zusammen und übergab sie einem Fremden. Die Münzen schienen für immer verloren. Die Frau aus der Maxvorstadt schämte sich so sehr, dass sie nicht einmal Anzeige bei der Polizei erstattete.

Dann half ihr Kommissar Zufall. In Dachau nahmen Polizisten einen 46-Jährigen fest. Der Mann hatte bei einer Frau in Dachau Geld abgeholt, offenbar war er zuvor bei der Rentnerin aus der Maxvorstadt gewesen. In seinem Mercedes fanden Polizisten die Goldmünzen des Münchner Opfers. Der Kurier sitzt nun in Untersuchungshaft.