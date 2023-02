S-Bahn-Stopp in Laim: Passanten finden Schwerverletzten in Unterführung

Der 33-Jährige hatte Verletzungen an Bein und Gesicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines möglichen Körperverletzungsdelikts.

Laim - Noch steht die Bundespolizei vor einem Rätsel: In der Nacht von Freitag auf Samstag ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine verletzte Person an der S-Bahnhaltestelle in Laim ein. Passanten entdeckten den Mann dort.

Vor Ort – an einer Bahnunterführung – fanden die Beamten dann einen schwerverletzten und betrunkenen 33-Jährigen aus Puchheim. Woher die Verletzungen an Bein, Gesicht und Rücken stammen? Noch unklar! Der Mann kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik, wo er aktuell stationär behandelt wird. Die Bundespolizei führt aktuell Ermittlungen wegen eines möglichen Körperverletzungsdelikts.

Dafür bitten die Beamten aus Hinweise aus der Bevölkerung: Wer in der Nacht vom 11. Februar – zwischen 3 und 4 Uhr – etwas Verdächtiges an der S-Bahnhaltestelle Laim gesehen hat, soll sich bei der Bundespolizei unter Tel. 089 51 55 50 1111 melden.