Unfall und Wagenbrand in Sendling: Zwei Verletzte, fünf beschädigte Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Sendling sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Wenige Stunden später brannte dann ebenfalls auf der Plinganserstraße ein Auto.

Sendling - Bei einem Verkehrsunfall in der Plinganserstraße sind am Samstagvormittag zwei Menschen verletzt und insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt worden.

Zwei VW kollidieren bei Unfall am Harras

Nach Angaben der Feuerwehr waren gegen 8.45 Uhr zwei Autos zusammengestoßen: Bei der Kollision mit dem größeren VW landete der kleinere VW auf dem Dach.

Die Plinganserstraße war für längere Zeit komplett gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Zwei auf dem Parkstreifen abgestellte Autos wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Unfall am Harras: Verletzte Fahrer kommen ins Krankenhaus

Als die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen, waren beide Fahrer bereits aus ihren Unfallwagen befreit, so dass sie die Sanitäter umgehend untersuchen konnten. Nach einer kurzen Versorgung vor Ort kamen sie zur weiteren Behandlung in Kliniken.

Unfall am Harras: Polizei ermittelt zur Ursache

Die Feuerwehr regelte bis zum Eintreffen der Polizei den Verkehr - die Plinganserstraße war für längere Zeit komplett gesperrt - und stellte den Brandschutz sicher.

An allen vier Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Wieder in der Plinganserstraße: Fiat in Flammen

Gegen Mittag war die Münchner Feuerwehr dann erneut in der Plinganserstraße im Einsatz - zum dritten Mal binnen zwölf Stunden. Diesmal löschten die Einsatzkräfte einen in Brand geratenen Fiat, die beiden Insassen blieben unverletzt.

Warum der Fiat auf der Plinganserstraße Feuer fing, ist noch unklar. © Berufsfeuerwehr München

Eine Frau und ihr Sohn waren in Sendling unterwegs, als sie auf einmal aus dem Motorraum ihres Kleinwagens Brandgeruch wahrnahmen.

Fiat fängt Feuer: Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Frau hielt umgehend am Fahrbahnrand an, die beiden verließen das Fahrzeug, und noch während sie den Notruf absetzten, ging das Auto in Flammen auf.

Bei Ankunft der Wehrler befanden sich der Motorraum sowie das Armaturenbrett bereits in Vollbrand. Nach etwa 20 Minuten waren das Feuer gelöscht, die Gebäude kontrolliert und der Pkw in eine nahe gelegene Parkbucht geschoben. Zudem wurde das Straßenbauamt informiert, da durch die Flammen der Straßenbelag beschädigt wurde. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.