Streit mit rassistischen Beleidigungen: Mann schubst Frau aus der U-Bahn

Ein Mann und eine Frau streiten sich während einer U-Bahn-Fahrt: Der 43-Jährige beleidigt die 46-Jährige rassistisch und stößt sie am Sendlinger Tor auf den Bahnsteig.

Am Halt Sendlinger Tor stieß der 43-Jährige die Frau aus der U-Bahn. (Symbolbild)

Altstadt - Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums München ermittelt: Am vergangenen Dienstag (14. Dezember) ist eine Frau in einer U-Bahn mehrmals rassistisch beleidigt und an der Station Sendlinger Tor aus dem Waggon geschubst worden.

Streit in der U-Bahn: Mann schubst Frau auf den Bahnsteig

Wie die Polizei weiter berichtet, war die 46-Jährige gegen 15.20 Uhr mit einem Mann in Streit geraten. Am Halt Sendlinger Tor stieß der 43-Jährige die Frau schließlich aus der stehenden U-Bahn. Die 46-Jährige stürzte auf den Bahnsteig, verletzte sich dabei und kam zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus.

Rassistische Beleidigungen: Ermittlungen gegen 43-jährigen Mann

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 43-Jährigen noch vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.