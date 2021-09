Unfall bei Bauarbeiten: Tramoberleitungsseil und Autos stark beschädigt

Bei Bauarbeiten in der Altstadt ist am Montag ein hoher Sachschaden entstanden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Altstadt - Am Montagmorgen hat ein Bagger bei Bauarbeiten das Seil einer Tramoberleitung und zwei parkende Autos beschädigt.

Wie die Polizei berichtete, führte ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf gegen 9 Uhr mit einem Bagger Arbeiten in der Alfons-Goppel-Straße durch.

Hoher Sachschaden

Während eines Rangiervorgangs blieb er mit dem Arm des Baggers an einem Befestigungsseil der Tramoberleitung hängen und riss dieses dabei ab. Das Seil fiel auf zwei parkende Autos, die stark beschädigt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Während der Reparaturarbeiten an der Oberleitung kam es im Bereich der Maximilianstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.