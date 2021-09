Arnulfstraße: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Tram verletzt

Beim Zusammenstoß mit einer Tram ist eine Autofahrerin in der Arnulfstraße verletzt worden.

Ludwigsvorstadt - Beim Zusammenstoß mit einer Tram ist am Freitagnachmittag eine Autofahrerin in der Arnulfstraße verletzt worden. Zudem zog sich ein Fahrgast in der Tram leichte Verletzungen zu, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Unfallursache noch unklar

Die Pkw-Fahrerin wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, die verletzte Passagierin wurde vor Ort ambulant versorgt. Der Fahrer der Trambahn wurde von den Einsatzkräften betreut.

Warum Auto und Tram am Vortag zusammengestoßen waren, blieb zunächst unklar.

Die Kollision hatte erhebliche Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hauptbahnhofs zur Folge.