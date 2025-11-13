AZ-Plus

Unfall an vielbefahrener Münchner Kreuzung: VW überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

In Ramersdorf sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei gab es mehrere Verletzte. Die Polizei hat eine Vermutung.
André Wagner |
Am Karl-Preis-Platz hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. (Symbolbild)
© Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

In Ramersdorf hat sich am frühen Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignet. Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.30 Uhr eine 22-jährige Österreicherin mit ihrem VW Polo auf der Claudius-Keller-Straße in Richtung Karl-Preis-Platz unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 32-Jährige und eine 24-Jährige, beide ebenfalls österreichische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Österreich. An der Kreuzung zu Rosenheimer Straße wollte die 22-Jährige in diese links abbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 31-jähriger Ukrainer, mit Wohnsitz in München, mit seinem Mercedes C-Klasse auf der Melusinenstraße stadteinwärts unterwegs und wollte, laut Polizeiangaben, die Kreuzung zur Rosenheim Straße und Claudius-Keller-Straße geradeaus überqueren.

VW überschlägt sich und bleibt auf Autodach liegen

Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW der 22-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Polo mit den drei Österreicherinnen und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Frauen zogen sich Schürfwunden, Schleudertrauma und Brustprellungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 31-Jährige wurde verletzt, verzichtete aber auf den Transport in die Klinik.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Crash erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, ob der 31-Jährige zu schnell unterwegs und bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren war.

Für die Unfallaufnahme mussten die Melusinenstraße und die Rosenheimer Straße zeitweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr.

