Eine Frau mit zwei vierjährigen Kindern im Auto will nach links abbiegen. Auf der Kreuzung kommt ihr ein anderes Fahrzeug entgegen und es kommt zum verhängnisvollen Zusammenstoß. Die Polizei nennt Details.

Ein vier Jahre altes Kind musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden, trotz aller Bemühungen verstarb das Kind später im Krankenhaus.

Update, 11. November, 15.18 Uhr: Die Münchner Polizei hat am Dienstag weitere Details zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Berg am Laim genannt. Dabei war ein vier Jahre alter Junge ums Leben gekommen, er starb noch an der Unfallstelle.

60-Jähriger fuhr nah derzeitigem Erkenntnisstand bei Rot in die Kreuzung ein

Der jetzige Ermittlungsstand ergebe sich aus den Informationen der Unfallaufnahme sowie aus Zeugenaussagen vor Ort, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Während die 37-jährige Skoda-Fahrerin beim Abbiegen einem grünen Räumungspfeil folgte, fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 60 Jahre alter Mann, nach derzeitigen Erkenntnissen bei Rot in die Kreuzung ein und prallte in die rechte hintere Tür des Pkws der Frau.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr

Dort saß ihr vierjähriger Sohn, er war den Angaben zufolge ebenso ordnungsgemäß angeschnallt wie das andere vier Jahre alte Kind. Der 60-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Schulterfraktur. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Bei grüner Ampel: Frau (37) biegt mit Skoda ab und kollidiert mit BWM

Erstmeldung, 11. November, 7.34 Uhr: Ein vier Jahre altes Kind ist nach einem Zusammenprall von zwei Autos an einer Kreuzung in Berg am Laim ums Leben gekommen. Es saß zusammen mit einem weiteren Kind im gleichen Alter im Wagen einer 37-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau aus dem Landkreis München war am Montag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kreillerstraße in Richtung Leuchtenbergring unterwegs gewesen und wollte an der Kreuzung zur St.-Veit-Straße nach links in diese abbiegen. Im Fahrzeug befanden sich auf dem Rücksitz zwei Kinder im Alter von vier Jahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Münchner mit einem BMW die Kreillerstraße in Richtung Trudering und wollte dem Straßenverlauf auf Höhe der Kreuzung zur St.-Veit-Straße geradeaus folgen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 30-jährige Frau ebenfalls aus München.

Vierjähriges Kind erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

"Als der Räumungspfeil an der Kreuzung für die 37-Jährige grün zeigte und sie in die St.-Veit-Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß", teilte die Polizei mit.

Alle Erwachsenen und Kinder wurden bei dem Unfall verletzt – eines der Kinder hatte schwerste Verletzungen und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zwei Teams des Kriseninterventionsdienstes München waren in die Betreuung beteiligter und betroffener Personen eingebunden, teilte die Feuerwehr mit.