  Beim Abbiegen übersehen: Autounfall mit einer Tram in der Nähe des Hauptbahnhofs

Beim Abbiegen übersehen: Autounfall mit einer Tram in der Nähe des Hauptbahnhofs

Am Dienstagnachmittag kommt es in München zu einem Unfall mit einer Tram – mit glimpflichem Ausgang.
Ralph Hub, André Wagner |
In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes kollidiert ein Taxi mit einer Tram. (Symbolbild)
In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes kollidiert ein Taxi mit einer Tram. (Symbolbild)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ist in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Taxi mit einer Tram kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war der 61-jährige Taxifahrer mit seinem Mercedes auf der Bayerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Paul-Heyse-Straße in diese links abbiegen. 

Zur gleichen Zeit befuhr eine Tram die Bayerstraße in gleicher Richtung, welche vom Taxifahrer vor dem Abbiegen laut Polizei übersehen wurde. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Taxifahrer verletzt sich bei Unfall mit Tram

Durch den Unfall zog sich der 61-Jährige Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Tram und deren Fahrgäste blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise komplett gesperrt werden, wodurch es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen kam.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  Haan vor 2 Minuten:

    Auf googlemap ist da extra eine Linksabbiegespur mit eigener Ampel zu sehen. Dass beide, also Tram und Linksabbieger grün hatten, dürfte nicht passieren.

  1Muenchner vor 23 Minuten:

    Ein Bus hätte den Unfall umfahren können und der ÖPNV wäre nicht zusammen gebrochen. 🙄

