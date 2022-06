Unfall am Sendlinger-Tor-Platz: Auto erfasst Motorradfahrer

Ein 35-Jähriger hat beim Abbiegen ein Motorrad übersehen, der 39-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer (30) krachte in ein Auto am Sendlinger-Tor-Platz.

Altstadt - Nicht ein Notruf, sondern ein lauter Knall hat die Crew eines Notarztwagens am Montagabend am Sendlinger Tor alarmiert. Die war eigentlich gerade auf dem Weg zur Rettungswache. Die Notärzte beobachteten, wie ein Motorradfahrer in die rechte Seite eines Autos krachte und dann zu Boden sackte.

Sendlinger-Tor-Platz: 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der 35-jährige Autofahrer auf der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger-Tor-Platz unterwegs. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer fuhr auf der Blumenstraße in Richtung Sonnenstraße. Nach ersten Ermittlungen wollte der Autofahrer in den Oberanger einbiegen, wobei es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Der Bereich der Kreuzung wurde rasch abgesperrt und der schwer verletzte Motorradfahrer erstversorgt. Ebenfalls herbeigerufene Unterstützung half dabei, den Verkehr zu lenken und den Patienten zu versorgen. Dieser wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde beim Unfall nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 5.000 Euro. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen – der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.