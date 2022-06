Münchner bringt zwei Radldiebe zur Strecke

Der 49-Jährige hat sein E-Bike mit einem Peilsender ausgestattet. Täter fahren zur Polizei.

Thalkirchen - Das massive Schloss, mit dem der 49-Jährige sein E-Bike nahe seiner Wohnung in Thalkirchen gesichert hatte, machte den Dieben keine größeren Probleme. Wohl aber das versteckt platzierte elektronische Ortungsgerät, mit dem der Münchner sein Radl vorsorglich ausgerüstet hatte.

Männer wollen ihr Auto abholen und werden festgenommen

Als das E-Bike in der Nacht auf vergangenen Montag verschwand, brauchte der Münchner nur per GPS den Standort anzupeilen. In Begleitung der Polizei fuhr er nach Neuhausen, wo sein Radl laut Ortungssystem nun stand.

Das E-Bike war mit einem weiteren gestohlenen Rad in einem Ford Galaxy verstaut. Die Polizei ließ das Auto abschleppen. Am Morgen gegen 6.30 Uhr meldeten sich zwei Männer in der PI 42 (Neuhausen). Sie wollten ihren Wagen abholen und wurden sofort festgenommen.