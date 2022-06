Mann stürzt in Kletterhalle vier Meter in die Tiefe

Beim Bouldern hat ein Mann am Montag den Halt verloren und ist vier Meter in die Tiefe gestürzt.

München - Ein Mann ist in einer Kletterhalle in München aus vier Metern Höhe abgestürzt und hat sich dabei den Arm gebrochen. Der 36-jährige Münchner boulderte am Montag, als er einen Griff verfehlte und den Halt verlor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er fiel auf die Schutzeinrichtung.

Der Kletterer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.

Im vergangenen Winter war es in einer Kletterhalle in Freimann zu einem Unfall gekommen. Eine 25-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.