Unbekannter Toter in Isar entdeckt - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist nach einem Sturz in die Isar gestorben. Seine Identität ist noch unklar, die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

An der Reichenbachbrücke ist ein Unbekannter in die Isar gestürzt und gestorben. (Archivbild)

Isarvorstadt - Am vergangenen Wochenende ist ein bislang unbekannter Mann an der Reichenbachbrücke in die Isar gefallen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er später im Krankenhaus. Die Polizei versucht nun, die Identität des Mannes festzustellen und bittet Zeugen um Hilfe.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging am Samstag gegen 1.05 Uhr ein Notruf ein. Menschen hatten beobachtet, wie eine Person in die Isar gestürzt war.

Mann stürzt in Isar und stirbt

Mehrere Streifen machten sich sofort auf den Weg an die Isar, um nach dem Mann zu suchen. Gegen 1.20 Uhr konnten ihn Beamte der Einsatzhundertschaft im Bereich der Ludwigsbrücke aus dem Wasser ziehen und Wiederbelebungsmaßnahmen starten.

Rettungsdienstkräfte übernahmen die Reanimation und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Doch für den Unbekannten konnte nichts mehr getan werden, gegen 2.15 wurden die Maßnahmen erfolglos eingestellt.

Polizei sucht Zeugen

Die Münchner Kriminalpolizei geht nach den ersten Ermittlungen von keinem Fremdverschulden aus, das zum Sturz geführt haben könnte. Die Identität des Mannes ist nach wie vor unklar, die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Beschreibung des Toten: Ca. 60 bis 75 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Europäisches Aussehen, ca. zehn Zentimeter graumeliertes, welliges Haupthaar mit Geheimratsecken, dunkle Augenbrauen, braune Augen, etwas breite Nase, kein Bart. In der Mitte des Bauches hat der Mann eine etwa 40 Zentimeter lange Narbe.

Vorsicht, das Bild hinter diesem Link zeigt eine tote Person: hat die Polizei Fotos des verstorbenen Mannes veröffentlicht.

Bekleidung des Toten: Der Mann trug ein hellblaues T-Shirt, ein weißes Feinrippunterhemd, einen schwarz/roten Nierengurt mit Klettverschluss, blaue Jeans mit braunem Ledergürtel, hautfarbene Thrombosestrümpfe ohne Zehen, eine Herrenarmbanduhr der Marke "Eichmüller" mit braunem Lederarmband und schwarze Sandalen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.