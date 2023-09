Trickdiebstahl in München: Diebisches Duo lenkt Seniorin mit Küssen ab

Bei einem Trickdiebstahl in der Maxvorstadt lassen sich zwei Frauen ein Ablenkungsmanöver der anderen Art einfallen und stehlen einer Seniorin so ihre Halskette.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Die Münchner Polizei geht einem perfiden Trickdiebstahl nach und sucht Zeugen: Zwei Frauen stahlen dabei einer über 80-Jährigen ihre Halskette.

Münchner Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Die Münchnerin war am Montag gegen 12.45 Uhr aus einer Trambahn ausgestiegen und wurde unterwegs von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, die über Schmerzen im Knie klagte.

Nach einem kurzen Gespräch ging die Seniorin weiter und traf an der Eingangstür eines Wohnhauses die Frau mit den angeblichen Knieschmerzen in Begleitung einer anderen Frau an, berichtete die Polizei weiter.

Trickdiebstahl in München: Umarmung und Küsse als Ablenkungsmanöver

Eine der beiden Frauen ging mit der über 80-Jährigen in das Wohnhaus, stieg mit ihr zusammen in den Aufzug, umarmte sie während der Fahrt plötzlich und küsste sie mehrfach. Anschließend entfernten sich die Frauen.

Erst später bemerkte die Münchnerin das Fehlen ihrer Halskette, die sie zuvor getragen hatte und verständigte den Notruf der Polizei. Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) ermittelt.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben – Täterin 1: Weiblich, etwa 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, sprach slawisch, bekleidet mit einem schwarzen Langarmshirt, schwarzer Steppweste, schwarzer Leggings mit schwarzem Rock darüber.

Täterin 2: Weiblich, etwa 20 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach slawisch, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer langer Hose.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Barer Straße, Gabelsbergerstraße, Prinz-Ludwig-Straße (Maxvorstadt) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 65, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle.