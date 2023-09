Doppel-Coup in Neuhausen? Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Die Münchner Polizei rückt am Sonntag binnen weniger Stunden wegen zweier Einbrüche in Neuhausen aus. Betroffen sind ein Café und eine Wohnung.

Neuhausen - Am Sonntag sind der Polizei innerhalb von wenigen Stunden zwei Einbrüche in ein Café und in eine Wohnung in Neuhausen gemeldet worden. Bargeld und Schmuck im Wert von mehrere tausend Euro fielen den unbekannten Tätern in die Hände.

Einbruch in Café in Neuhausen: Mehrere Tausend Euro erbeutet

So habe ein Mitarbeiter des Cafés gegen 7.10 Uhr den entsprechenden Einbruch gemeldet, berichtet die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der oder die Täter "gewaltsam über eine rückwärtige Tür" Zutritt verschafft hatten.

Die Räumlichkeiten seien dann durchsucht und ein Tresor sowie Bargeld im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro entwendet worden.

Einbruch in Wohnung in Neuhausen: Bargeld und Schmuck weg

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer im Zeitraum von Sonntag (24. September) gegen 1 Uhr bis 7 Uhr im Bereich der Lothstraße, Dachauer Straße, Lazarettstraße etwas wahrgenommen hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, möge sich bitte an das Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Knapp drei Stunden später ging dann ein weiterer Notruf aus Neuhausen bei der Polizei ein – diesmal ging es um einen Einbruch in eine Wohnung.

Zwei Einbrüche in Neuhausen: Polizei sucht Zeugen

Dabei war der Täter (respektive die Täter) über eine Terrassentür in die Erdgeschoss-Wohnung eingedrungen und erbeutete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Auch hier nimmt das Kommissariat 52 unter Telefon 089/2910-0 sachdienliche Hinweise entgegen – der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 23. September, 19 Uhr, und Sonntag, 24. September, 10 Uhr im Bereich der Dachauer Straße, Klugstraße, Paschstraße, Hohenlohestraße.