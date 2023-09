Feuerwehr-Einsatz in Sendling: Auto steht zum Verschrotten bereit und brennt plötzlich

Die Brandursache ist noch unklar: In einem Entsorgungsbetrieb in München ist ein Schrottfahrzeug in Flammen aufgegangen.

26. September 2023 - 15:40 Uhr | AZ

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt die Polizei. © Berufsfeuerwehr München