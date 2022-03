Tödliche Schlägerei in Milbertshofen: Münchner Polizei nimmt Verdächtigen (16) fest!

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Korbinianplatz hat die Münchner Polizei nun einen Verdächtigen identifiziert und gefasst. Der 16-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Milbertshofen - Schneller Ermittlungserfolg der Münchner Polizei: Einen Tag nach der Gruppenschlägerei in Milbertshofen, bei der ein 18-jähriger Iraker getötet wurde, konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen.

Festnahme in München einen Tag nach der Tat

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich dabei um einen 16-jährigen Schüler irakischer Herkunft, der bei seinen Eltern im Münchner Norden wohnt. Am frühen Dienstagnachmittag sei es aufgrund weiterer tatrelevanter Erkenntnisse zur Festnahme durch Beamte der Münchner Mordkommission gekommen. Der Teenager äußerte sich bislang nicht zur Sache, am Mittwoch wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sollte ein Haftbefehl erlassen werden, dann höchstwahrscheinlich wegen des Vorwurfs des Totschlags. Weitere Informationen zum Fall dürfte es dann am Donnerstag geben – die Polizei hat eine Pressekonferenz angesetzt.

Der Korbinianplatz in Milbertshofen. © dpa

Bei der Auseinandersetzung am Korbinianplatz in Milbertshofen war das 18-jährige Todesopfer zunächst schwer verletzt worden. Später verstarb der junge Mann im Krankenhaus, bevor er schildern konnte, was genau sich abgespielt hatte. Zudem wurde ein 15 Jahre alter Deutsch-Türke schwer verletzt, laut Polizei mittels "scharfer Gewalt". Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ob der Tatverdächtige auch für diese Verletzungen verantwortlich sein könnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.