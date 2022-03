Pistole im Skatepark: Polizei-Großeinsatz im Hirschgarten

Die Polizei nimmt einen 24-jährigen Münchner fest, der mit einer Schreckschusspistole im Holster am Skatepark am Hirschgarten aufgetaucht war. Dabei kommt es jedoch zu einem Zwischenfall.

Neuhausen-Nymphenburg – Mit einer Pistole im Holster ist am Montagabend ein 24-Jähriger aus München auf dem Skatepark im Hirschgarten aufgetaucht. Der Mann trug die Waffe deutlich sichtbar am Körper. Einige Jugendliche bekamen es deshalb mit der Angst zu tun und verständigten den Polizeinotruf.

Hirschgarten: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Mehrere Streifenwagen rasten in den Hirschgarten. Die Beamten stellten mit gezogenen Dienstwaffen den Verdächtigen. Der 24-Jährige leistete keinerlei Widerstand und wurde festgenommen.

Die Beamten stellten die Waffe des Münchners sicher. Die Pistole, laut Polizei eine Schreckschusswaffe, war nicht geladen. Warum der 24-Jährige mit ihr auf den Skatepark gekommen war, ist nicht geklärt. Womöglich hatte er gehofft, seine 19 Jahre alte Freundin damit zu beeindrucken. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Freundin des Festgenommenen warf mit Bierflaschen

Auch gegen die Freundin des Münchners wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 19-Jährige warf während des Polizeieinsatzes mit mehreren Bierflaschen in Richtung von Jugendlichen, die sich in der Nähe aufhielten. Dabei traf sie einen 19-Jährigen aus München am Rücken. Er wurde leicht verletzt. Laut Polizei hat die 19-Jährige die Flasche geworfen, weil sie dachte, einer der Jugendlichen hätte ihren Freund wegen dessen Waffe verpfiffen und die Polizei gerufen.

Die 19-Jährige wurde wie ihr Freund vorübergehend festgenommen. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Paar wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schreckschusswaffe ist als Beweismaterial vorläufig sichergestellt.