Laim: Unbekannter sticht 20-Jährigem in der Nachtgalerie in den Rücken

Während einer körperlichen Auseinandersetzung greift ein Dritter ein und sticht mit einem spitzen Gegenstand zu. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Laim - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in der Nachtgalerie an der Landsbergerstraße zwei Freundesgruppen in eine Auseinandersetzung geraten, bei der ein junger Mann verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer einen jungen Mann aus der anderen Gruppe im Schwitzkasten gehalten, nachdem sie zuvor verbal aneinandergeraten waren. Daraufhin stach ein noch unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand auf den Rücken des 20-Jährigen ein.

Laim: Opfer wird im Krankenhaus behandelt

Das Sicherheitspersonal der Diskothek trennte die beiden Gruppen und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt.

Das Kommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nun nach dem Täter und Zeugen.

Polizei München fahndet nach Täter

So wird der Täter beschrieben: Er ist ca. 180 cm groß mit kräftiger Statur und sichtbarem Bauchansatz. Er hat eine Stirnglatze und kurze Haare, trägt einen Vollbart und hat eine Tätowierung am rechten Arm. Sein Alter wird auf 35 Jahre geschätzt. In der Nacht war er mit blauer Jeans, weißen Sneakern und dunkelgrünem T-Shirt bekleidet.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße/Anton-Hammel-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die drei Tatzeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.