Thalkirchner Straße 80: SPD und Grüne setzen sich für bezahlbares Wohnen ein

Isarvorstadt - Die Stadtratsfraktionen SPD/Volt und Die Grünen - Rosa Liste drängen darauf, dass die Verwaltung in Sachen Sanierung Thalkirchner Straße 80 tätig wird.

Thalkirchner Straße 80: Kann sich die Stadt an möglicher Zwangsversteigerung beteiligen?

"Die Stadtverwaltung wird gebeten, mit dem Insolvenzverwalter Kontakt aufzunehmen und Informationen über die aktuelle Situation zusammenzutragen", heißt es in einem entsprechenden Antrag der beiden Fraktionen.

Mit dem Insolvenzverwalter sei auch zu besprechen, ob Interesse an einem Verkauf an eine städtische Wohnungsgesellschaft bestehe. Die Verwaltung wird in dem Antrag zudem aufgefordert, rechtlich zu klären, ob die Stadt sich an einer möglichen Zwangsversteigerung beteiligen kann und wenn ja unter welchen Prämissen.

Thalkirchner Straße 80: Bisheriger Eigentümer meldete Insolvenz an

Seit mehr als vier Jahren werde in der Thalkirchner Straße 80 eine Sanierung angekündigt: "Teilweise wurde sie begonnen, aber nie beendet. Das Haus ist in einem katastrophalen Zustand, so dass viele Mieter aufgegeben haben. 18 Wohnungen stehen inzwischen leer."

Der bisherige Eigentümer habe Insolvenz angemeldet, ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden. Die beiden Fraktionen wünschen sich, dass "diese neue Situation" genutzt werde, um neue Gespräche zu führen."

Neurenaissance-Bau Thalkirchner Straße ist denkmalgeschützt

Das Ziel müsse sein, nicht nur die vollständige Sanierung einzufordern, sondern auch Wege suchen, wie in der Thalkirchner Straße 80 bezahlbare Wohnungen entstehen können.

Der Neurenaissance-Bau Thalkirchner Straße 80 ist ein denkmalgeschütztes Haus und wurde 1879 gemeinsam mit dem Anwesen Thalkirchner Straße 82 nach den Entwürfen von Kaspar Griner errichtet.

2004 erhielt die Immobilie den Fassadenpreis der Stadt München. Der Fassadenwettbewerb zeichnet mustergültige Renovierungen von Stuckfassaden der Gründerzeit und des Jugendstils sowie von Fassaden älterer und abgeschlossener jüngerer Bauepochen aus.