Tal: Ladendieb auf der Flucht von Auto angefahren

Nach seinem Diebstahl aus einem Geschäft flüchtet ein 29-Jähriger auf die Straße. Dabei wird er von einem Auto erfasst.

Altstadt - Diese Flucht war bereits nach kurzer Zeit wieder vorbei: Ein 29-Jähriger ist kurz nach seinem Ladendiebstahl von einem Auto angefahren worden.

Wie die Polizei berichtet, klaute der Mann am Donnerstagmittag in einem Geschäft im Tal mehrere Lebensmittel. Ein Angestellter bemerkte den Diebstahl und sprach ihn anschließend vor dem Laden darauf an. Doch statt sich zu stellen, ergriff der 29-Jährige die Flucht.

Flucht im Tal: Mercedes-Fahrer erfasst Ladendieb

Dabei rannte er auf die Straße und wurde dort vom Mercedes eines 61-Jährigen erfasst. Der Ladendieb stürzte und versuchte anschließend trotzdem noch zu flüchten. Der 27 Jahre alte Mitarbeiter des Geschäfts konnte ihn jedoch festhalten und anschließend die Polizei alarmieren.

Der Dieb wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.