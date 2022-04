Am Spielautomaten in der Isarvorstadt gewonnen: Mann auf Heimweg ausgeraubt

Ein 57-Jähriger gewinnt in einer Gaststätte über 100 Euro an einem Spielautomaten. Auf dem Heimweg wird er dann überfallen und ausgeraubt – von zwei Männern, die ebenfalls im Lokal waren.

Isarvorstadt - Erst gewonnen, dann ausgeraubt: So sah der Abend am vergangenen Dienstag für einen 57-Jährigen aus. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Mann in einer Gaststätte in der Isarvorstadt auf, spielte dort an einem Automaten. Auch erfolgreich: Mit einem Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich verließ er das Lokal gegen 18.55 Uhr wieder und machte sich auf den Heimweg.

Kurz vor seiner Wohnung wurde er dann von einem Mann zu Boden gestoßen – dieser sowie ein weiterer, mit dem er unterwegs war, befanden sich laut Polizei bereits zuvor mit dem 57-Jährigen in der Gaststätte. Anschließend entnahm derselbe Täter die Geldbörse des Mannes, in der sich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro befand, aus dessen Jackentasche. Danach flüchteten beide Männer. Der 57-Jährige wurde nicht verletzt.

Raub in der Isarvorstadt: Fahndung der Polizei verläuft erfolglos

Eine Anwohnerin, die auf den Raubüberfall aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Die eingeleitete Fahndung der Beamten verlief jedoch erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der erste Täter ist zwischen 18 und 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er ist schlank, hat kurze dunkle Haare und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Sein Komplize wird alters- und größenmäßig ähnlich beschrieben, hatte jedoch kurze blonde Haare.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Goetheplatz/Waltherstraße/Maistraße/ Thalkirchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.