SWM-Arbeiten: Eine Woche nur mit kaltem Wasser duschen

In Ramersdorf und Perlach stellen die Stadtwerke das Heizsystem um.

Stefan Dworschak, Geschäftsführer SWM-Infrastruktur: "Die Geothermie liefert bis zu 120 Grad Celsius heißes Wasser. Dieses kann nicht in das bestehende Dampfnetz eingebunden werden, das auf rund 200 Grad Betriebstemperatur ausgelegt ist. Die Rohre müssen aufgrund des niedrigeren Temperaturniveaus und des höheren Drucks verstärkt werden, stellenweise werden die Leitungen auch ausgetauscht."

Ramersdorf-Perlach - Ab Sommer 2022 geht es los. Dann beginnt ein lange geplantes Projekt der Stadtwerke München (SWM).

Es geht um Arbeiten am Fernwärmesystem. Und das hat Folgen. Je 50 Häuser der jeweiligen Stadtviertel haben am Ende des Umbaus eine Woche lang kein heißes Wasser und keine Heizung.

Laut SWM werden alle betroffenen Bewohner rechtzeitig informiert. Der Umbau beginnt in den Stadtteilen Ramersdorf und Perlach.

Betroffene Bürger dürfen eine Woche täglich kostenlos die Anlagen vom nächsten SWM-Bad nutzen

Wann, das ist noch unklar. Doch die Dauer steht fest. Etwa sechs Wochen lang verlegen die SWM Rohre und Leitungen, weg von fossil betriebenem Heizen, hin zu einem echten Fernwärmesystem mit Heißwasser aus irdischen Thermalquellen.



Während der Bauarbeiten, so das Versprechen der SWM, kommt es zu keinen Einschränkungen. Aber danach. Die betroffenen Anwohner ohne Heißwasser müssen dann entweder kalt duschen - oder sie dürfen eine Woche täglich kostenlos die Anlagen vom nächsten SWM-Bad nutzen. Nach der Woche der Umstellung auf Fernwärme funktioniert alles wie zuvor.

Bis 2028 sollen diese umfangreichen Umbauarbeiten stattfinden. Weitere betroffene Stadtteile sind ab 2023 die Au, Berg am Laim und Haidhausen. Die Heizsysteme werden nicht in Gänze umgebaut, sondern nur in einzelnen Abschnitten.

Wer konkrete Fragen hat, kann eine kostenfreie Service-Hotline der SWM anrufen: Telefon 0800 7961070. Mehr Infos im Netz unter .