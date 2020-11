Streit wegen fehlender Maske: Jugendliche (17) gewürgt und rassistisch beleidigt

Ein Paar hat im Tal ein junge Münchnerin und ihren Freund attackiert, weil diese bei einem Picknick auf einer Bank keine Masken trugen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Masken sind derzeit Pflicht in der Innenstadt.

Altstadt - Eine junge Frau (17) soll am vergangenen Samstagabend (31.10.) in der Innenstadt gewürgt und rassistisch beleidigt worden sein. Das meldet die Polizei am Freitag.

Die 17-jährige Münchnerin saß laut Polizei nach eigenen Angaben mit einem 18-jährigen Begleiter auf einer Bank im Tal. Beide aßen Takeaway-Waren.

Prügelei statt Picknick

Ein Paar lief an der Bank vorbei; der Mann sprach die beiden Picknickenden darauf an, dass sie gegen die aktuellen Infektionsschutzregelungen verstoßen würden.

Die vier Personen gerieten in Streit. Die 17-Jährige wurde von dem männlichen Passanten rassistisch beleidigt und laut Polizeibericht "am Hals schmerzhaft angefasst".

Das Kommissariat 44 bittet unter der Telefonnummer 089/29100 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang.

Täterbeschreibung:

Er: Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, schlank, dunkelbraune Haare. Er trug Jeans, eine Steppjacke und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Sie: Weiblich, ca. 40 Jahre alt, klein, zierlich, Seitenscheitel. Sie trug eine schwarze Strickjacke und ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung.